EQS-News: Schaeffler AG platziert eine Anleihe in Höhe von 750 Millionen Euro

Herzogenaurach | 10. November 2025 | Die Schaeffler AG hat am 5. November 2025 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert.

Die neue Euro-Anleihe verfügt über eine Verzinsung von 4,5 Prozent p.a. und eine Laufzeit bis Mai 2032.

Aufgrund der starken Investorennachfrage war die Anleihe mehrfach überzeichnet. Die Anleihe wurde im Rahmen des Debt-Issuance-Programms der Schaeffler AG begeben. Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmens- und Finanzierungszwecken.

Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagte: „Die erfolgreiche Platzierung belegt unseren verlässlichen Zugang zu den Kapitalmärkten und die Attraktivität unseres Kreditprofils. Sie ist ein wichtiger Vertrauensbeweis des Marktes. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Finance- und Treasury-Team, durch diese starke Teamleistung ist unsere Liquiditätsposition weiterhin sehr gut abgesichert und verschafft uns den nötigen Handlungsspielraum.“

Die Ausgabe der neuen Anleihe ist für den 12. November 2025 vorgesehen. Die Anleihe wird am regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert. Schaeffler hatte für die Platzierung der Anleihe J.P. Morgan als Global Coordinator sowie BBVA, DZ Bank, J.P. Morgan, SEB als aktive Joint Bookrunner beauftragt.

Hier finden Sie Pressefotos von Christophe Hannequin:

www.schaeffler.com/de/executive-board

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität , CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

