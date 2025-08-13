Sixt Aktie

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

13.08.2025 07:30:14

EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt

EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (News mit Zusatzmaterial)

13.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt
Gesteigerte Flotteneffizienz sowie Umsatzwachstum in allen Regionen sorgen für starke Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „SIXT wächst weiter – selbst in einem herausfordernden Marktumfeld. Im zweiten Quartal erzielten wir gegenüber dem Vorjahresquartal mit mehr als 7 % Umsatzplus einen neuen Rekord. Das EBT steigerten wir sogar um 71 %, im ersten Halbjahr mehr als 150 %. Die starke Nachfrage nach unseren attraktiven Mobilitätslösungen in allen Regionen haben wir mit einer nur moderat gewachsenen Flotte und einem hohen Premiumanteil von 54 % effizient bedient. Damit bieten wir so viele Premiumfahrzeuge an wie nie zuvor. Gleichzeitig konnten wir die Flottenkosten deutlich senken. Insgesamt sind wir bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und abnehmender Visibilität auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unsere Prognose.“

Konzern-Kennzahlen für das 2. Quartal 2025
  • Umsatz: 1,08 Mrd. EUR (+7,4 % vs. Q2 2024) - Erneuter Rekordumsatz in einem zweiten Quartal dank deutlichen Wachstums im Kerngeschäft Kurzzeitmiete
  • EBT: 107,3 Mio. EUR (+70,8 % vs. Q2 2024) - Starke Verbesserung beim Ergebnis, besonders aufgrund des deutlichen Umsatzanstiegs und verbesserter Fleet Holding Costs
  • EBITDA: 353,1 Mio. EUR (-8,1 % vs. Q2 2024) - Der gestiegene Anteil geleaster Fahrzeuge hat das EBITDA rechnerisch reduziert, da Leasingaufwendungen oberhalb des EBITDA erfasst werden, während Abschreibungen darunter liegen
  • Durchschnittliche Flottengröße: 197.800 Fahrzeuge (+5,7 % vs. Q2 2024) - Effiziente und innerhalb der Nachfrage liegende, moderate Steigerung der Flotte mit einem hohen Premiumanteil von 54 %
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt
  • + 5-10 % Umsatzsteigerung im Vergleich zu 2024
  • ~ 10 % EBT-Rendite. Deutliche Steigerung vs. 2024
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: SIXT_Pressemitteilung Q2 2025

13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 74444-5104
Fax: +49 (0)89 74444-85104
E-Mail: investorrelations@sixt.com
Internet: http://ir.sixt.eu
ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024, DE000A3H2UX0 Sixt-Anleihe 2020/2024
WKN: 723132
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2182948

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2182948  13.08.2025 CET/CEST

