Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|
13.08.2025 07:30:14
EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt
|
EQS-News: Sixt SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt
Gesteigerte Flotteneffizienz sowie Umsatzwachstum in allen Regionen sorgen für starke Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld
Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „SIXT wächst weiter – selbst in einem herausfordernden Marktumfeld. Im zweiten Quartal erzielten wir gegenüber dem Vorjahresquartal mit mehr als 7 % Umsatzplus einen neuen Rekord. Das EBT steigerten wir sogar um 71 %, im ersten Halbjahr mehr als 150 %. Die starke Nachfrage nach unseren attraktiven Mobilitätslösungen in allen Regionen haben wir mit einer nur moderat gewachsenen Flotte und einem hohen Premiumanteil von 54 % effizient bedient. Damit bieten wir so viele Premiumfahrzeuge an wie nie zuvor. Gleichzeitig konnten wir die Flottenkosten deutlich senken. Insgesamt sind wir bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und abnehmender Visibilität auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unsere Prognose.“
Konzern-Kennzahlen für das 2. Quartal 2025
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SIXT_Pressemitteilung Q2 2025
13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 74444-5104
|Fax:
|+49 (0)89 74444-85104
|E-Mail:
|investorrelations@sixt.com
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|ISIN:
|DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024, DE000A3H2UX0 Sixt-Anleihe 2020/2024
|WKN:
|723132
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2182948
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2182948 13.08.2025 CET/CEST
Analysen zu Sixt SE St.mehr Analysen
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|09.07.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.24
|Sixt Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.24
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
Sixt SE St.
|93,65
|0,11%
