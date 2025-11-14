Sixt Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Autoverleihers für das dritte Quartal sei zwar solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings seien seine Erwartungen knapp verfehlt worden. Er sieht gewisse Risiken im vierten Quartal und spricht von vorsichtigen Margensignalen./mf/ag
