Sixt Aktie

71,40EUR -1,20EUR -1,65%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 10:57:20

Sixt SE St Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Autoverleihers für das dritte Quartal sei zwar solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings seien seine Erwartungen knapp verfehlt worden. Er sieht gewisse Risiken im vierten Quartal und spricht von vorsichtigen Margensignalen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,75 € 		Abst. Kursziel*:
34,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,05%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten

Analysen zu Sixt SE St.mehr Analysen

10:57 Sixt Buy Deutsche Bank AG
07:59 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Sixt Buy UBS AG
13.11.25 Sixt Kaufen DZ BANK
13.11.25 Sixt Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sixt SE St. 71,35 -1,72% Sixt SE St.

Aktuelle Aktienanalysen

11:18 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
11:09 Swiss Re Buy UBS AG
11:04 Richemont Buy UBS AG
11:00 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:57 Sixt Buy Deutsche Bank AG
10:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:44 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:41 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
10:18 National Grid Outperform Bernstein Research
10:16 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:14 Richemont Outperform Bernstein Research
10:06 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09:57 Richemont Hold Deutsche Bank AG
09:50 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09:43 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:31 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 STRABAG accumulate Erste Group Bank
08:59 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
08:59 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
08:56 secunet Security Networks Buy Warburg Research
08:54 Infineon Buy Warburg Research
08:54 grenke Buy Warburg Research
08:53 GFT Buy Warburg Research
08:48 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:44 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
08:35 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08:32 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08:31 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:31 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:04 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 Alstom Neutral UBS AG
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Enel Buy UBS AG
08:00 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:59 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:58 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:44 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:18 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Sixt Buy UBS AG
07:05 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen