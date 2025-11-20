Sixt Aktie

20.11.2025 15:08:59

Sixt SE St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Analystenkonferenz habe gezeigt, dass der Autovermieter auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen könne, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während weiterhin Gegenwind vom US-Markt komme, könnte der Tourismus in Europa im nächsten Jahr wichtige Impulse liefern./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
69,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
69,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

