FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Analystenkonferenz habe gezeigt, dass der Autovermieter auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen könne, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während weiterhin Gegenwind vom US-Markt komme, könnte der Tourismus in Europa im nächsten Jahr wichtige Impulse liefern./rob/niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



