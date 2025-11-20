Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Analystenkonferenz habe gezeigt, dass der Autovermieter auch in einem schwierigen Umfeld profitabel wachsen könne, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während weiterhin Gegenwind vom US-Markt komme, könnte der Tourismus in Europa im nächsten Jahr wichtige Impulse liefern./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Sixt-Aktie tiefer: Gewinn legt zu, Umsatzprognose eingeengt (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030 (EQS Group)
