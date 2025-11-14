Sixt Aktie
|72,50EUR
|-0,10EUR
|-0,14%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 102 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Zehua Jiang kappte am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Schätzungen und bezog dabei auch die 2026 anstehenden Herausforderungen ein. Grundsätzlich lobte er aber das robuste Geschäft der Bayern./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,05 €
|
Abst. Kursziel*:
24,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
|
Analyst Name::
Zehua Jiang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25