Sixt Aktie

69,55EUR
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

03.12.2025 11:52:03

Sixt SE St Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter wachse in einem schwierigen Umfeld, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Allerdings drückten steigende Kosten auf die Margen, und für die beiden kommenden Jahre dürften die aktuellen Markterwartungen wohl zu hoch sein. Für die Aktie sprächen aber die attraktiven Dividendenrenditen, die starke Konzernbilanz, und dass Sixt in Schlüsselmärkten seine Position weiter stärke./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69,30 € 		Abst. Kursziel*:
80,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,73%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

