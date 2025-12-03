Sixt Aktie
|69,55EUR
|0,35EUR
|0,51%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter wachse in einem schwierigen Umfeld, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Allerdings drückten steigende Kosten auf die Margen, und für die beiden kommenden Jahre dürften die aktuellen Markterwartungen wohl zu hoch sein. Für die Aktie sprächen aber die attraktiven Dividendenrenditen, die starke Konzernbilanz, und dass Sixt in Schlüsselmärkten seine Position weiter stärke./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,30 €
|
Abst. Kursziel*:
80,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,73%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Sixt-Aktie tiefer: Gewinn legt zu, Umsatzprognose eingeengt (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)