Erste Asset Management übernimmt Prager Einkaufszentrum Palladium

Die Erste Asset Management-Gruppe hat mit der Übernahme des Palladium in Prag durch die Tochter Reico die nach eigenen Angaben bisher größte Immobilien-Transaktion in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Der Immobilienfonds erwarb das Einkaufszentrum von der Union Investment. Kaufpreis wurde keiner genannt. Aber 2015, als Union Investment das Gebäude kaufte, wurde der Immobilienwert mit rund 570 Mio. Euro angegeben.

Das Palladium in der Prager Innenstadt mit einer 900-jährigen Geschichte war einst Kloster und Kirche. Später wurden Militärbaracken untergebracht. 2007 wurde das Palladium in ein Einkaufs- und Bürozentrum umgebaut. Es bietet auf rund 60.000 Quadratmetern Einzelhandels- und Büroflächen.

Bei Reico handelt es sich um den größten und ältesten Immobilienfonds Tschechiens. Das Portfolio umfasst 21 Objekte in Tschechien, der Slowakei und Polen mit einem Gesamtwert von rund 2,2 Mrd. Euro.

