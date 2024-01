Erste Group-Aktie dennoch leichter: Raiffeisen Research erhöht Kursziel

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Jovan Sikimic in der am Vortag veröffentlichten Studie gleichzeitig bestätigt. Zum Vergleich: Die Erste -Aktie notierte an der Wiener Börse am Dienstag letztlich 0,28 Prozent tiefer bei 39,21 Euro.

Die Bewertungsmultiplikatoren für die Aktie gelten in einer historischen Betrachtung als attraktiv, wurde das "Buy"-Votum begründet. Zudem stufen die Experten den Ausblick für den Gewinn je Aktie trotz moderat sinkender Zinssätze als positiv ein.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

