Erste Schätzungen: Intel legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Intel.

Intel stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 43 Analysten von einem Gewinn von 0,208 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 38 Analysten ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 47 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 45 Analysten durchschnittlich auf 58,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at