Frisches Geld 15.10.2025 16:23:41

Erstmals australischer Finanzmarkt: E.ON setzt auf internationale Finanzierung - Aktie leicht im Minus

E.ON hat sich erstmalig mit einer Anleiheemission frisches Geld am australischen Finanzmarkt besorgt.

Für 500 Millionen australische Dollar platzierte der Stromnetzbetreiber aus Essen eine grüne Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit und einem Kupon von 5,461 Prozent. Sie wurde in Euro geswappt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit seien bereits mehr als 70 Prozent des Finanzierungsbedarfs durch grüne Anleihen für 2025 gedeckt. Finanzchefin Nadia Jakobi kündigte an, E.ON werde regelmäßiger Emittent am australischen Anleihemarkt werden.

E.ON-Aktien geben im XETRA-Geschäft zeitweise leicht um 0,06 Prozent nach auf 16,28 Euro.

DOW JONES

