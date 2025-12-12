E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Garrido hält die Chancen auf Verbesserung in der Netzwerkregulierung in Deutschland für unterschätzt. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
15,03 €
Abst. Kursziel*:
16,43%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
15,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
15,89%
Analyst Name::
Javier Garrido
KGV*:
-








Analysen zu E.ON SEmehr Analysen
|07:15
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
