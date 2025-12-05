NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTC



