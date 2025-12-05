E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

EON SE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15,39 € 		Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,03%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

