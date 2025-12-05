E.ON Aktie
|15,45EUR
|-0,13EUR
|-0,83%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Konzernchef der Essener sei zuversichtlich, dass die ausstehende Entscheidung deutscher Regulierer akzeptabel sei, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach einer Runde mit Vertretern der großen europäischen Energiekonzerne. Damit gemeint sei eine Rendite, die um 150 bis 200 Basispunkte über den Kapitalkosten (WACC) liege./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
15,39 €
|
Abst. Kursziel*:
10,50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,03%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
