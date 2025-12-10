E.ON Aktie

15,54EUR 0,01EUR 0,03%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

10.12.2025 20:47:47

EON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Mit Blick auf neue Regeln der Bundesnetzagentur für die Netzbetreiber stellte Analyst Ahmed Farman einige Verbesserung bei den Finanzierungskosten für bestehende Anlagen fest. Das Ausbleiben größerer Verbesserungen im Vergleich zum Regulierungsentwurf vom Juni sei jedoch enttäuschend, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,49 € 		Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,99%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

