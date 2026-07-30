Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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30.07.2026 03:19:22
EU fines Google €890 million over competition rules
The European Commission said it found that Google had preferenced its search engine and app store in ways that unfairly harmed competition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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