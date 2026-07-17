Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.07.2026 01:13:13
EU Orders Google to Open Android to AI Rivals and to Share Search Data
The European Union is using its Digital Markets Act to crack down on big tech companies that aren’t being fair.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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17.07.26
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17.07.26
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