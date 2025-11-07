Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bewertung im Fokus 07.11.2025 11:58:51

Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus verlagere sich beim Rüstungskonzern nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. In einer Telefonkonferenz habe es erste Signale für dann erwartete Umsatzziele gegeben. In einer vorherigen Einschätzung hatte Laskawi einen Umsatz größer 45 Milliarden Euro und eine Marge größer 20 Prozent prognostiziert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1 704,00 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20,31 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 55 763 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Rheinmetall-Aktie um 178,7 Prozent zu. Experten erwarten, dass Rheinmetall am 12.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT & Co. im Fokus: RENK setzt auf KI und treibt autonome Mili

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

07.11.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen