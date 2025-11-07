Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus verlagere sich beim Rüstungskonzern nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. In einer Telefonkonferenz habe es erste Signale für dann erwartete Umsatzziele gegeben. In einer vorherigen Einschätzung hatte Laskawi einen Umsatz größer 45 Milliarden Euro und eine Marge größer 20 Prozent prognostiziert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1 704,00 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20,31 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 55 763 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Rheinmetall-Aktie um 178,7 Prozent zu. Experten erwarten, dass Rheinmetall am 12.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

