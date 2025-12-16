Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Dienstagmittag

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 24 145,10 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,081 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,437 Prozent auf 24 124,11 Punkte an der Kurstafel, nach 24 229,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 191,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 079,07 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 23 876,55 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 23 329,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der DAX einen Wert von 20 313,81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 1,85 Prozent auf 45,07 EUR), Merck (+ 1,82 Prozent auf 120,55 EUR), Zalando (+ 1,60 Prozent auf 24,07 EUR), Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 70,92 EUR) und Symrise (+ 1,20 Prozent auf 67,66 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-4,67 Prozent auf 1 500,00 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 191,92 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 350,20 EUR), SAP SE (-1,03 Prozent auf 207,50 EUR) und Commerzbank (-0,74 Prozent auf 34,92 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 071 794 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

