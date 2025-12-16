BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Investment-Tipp
|
16.12.2025 12:13:45
BASF-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 45,14 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 855 570 BASF-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 12,0 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BASFmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,00
|1,97%
