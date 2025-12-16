BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Investment-Tipp 16.12.2025 12:13:45

BASF-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

BASF-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 45,14 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 855 570 BASF-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 12,0 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF SE

11:25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
04.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
04.12.25 BASF Neutral UBS AG
28.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
