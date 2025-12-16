BASF-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 45,14 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 855 570 BASF-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 12,0 Prozent aufwärts.

