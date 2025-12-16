EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 113,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,842 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 54,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 486,12 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 51,39 Prozent vermindert.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 105,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at