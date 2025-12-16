AB InBev Aktie

Langfristige Investition 16.12.2025 10:03:58

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 113,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,842 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 54,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 486,12 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 51,39 Prozent vermindert.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 105,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

Langfristige Investition So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verlieren können.

09.12.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
02.12.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
25.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
18.11.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
11.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
04.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.10.25
 AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe (Dow Jones)
28.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11.12.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 55,22 -0,04% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

