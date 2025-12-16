AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Langfristige Investition
|
16.12.2025 10:03:58
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 113,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,842 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 54,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 486,12 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 51,39 Prozent vermindert.
Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 105,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Anheuser-Busch InBev
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|55,22
|-0,04%
