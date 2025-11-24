Iberdrola Aktie

18,03EUR -0,03EUR -0,17%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 14:11:08

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18,01 € 		Abst. Kursziel*:
-5,63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,69%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SAmehr Analysen

14:11 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Iberdrola Buy UBS AG
28.10.25 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 18,00 -0,30% Iberdrola SA

Aktuelle Aktienanalysen

14:11 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
14:10 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:10 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
14:09 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
13:15 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:13 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 easyJet Overweight Barclays Capital
13:06 Ryanair Overweight Barclays Capital
13:05 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
13:03 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
13:01 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
13:01 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
13:01 easyJet Market-Perform Bernstein Research
13:00 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
12:59 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
12:59 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
12:59 RTL Market-Perform Bernstein Research
12:57 TUI Overweight Barclays Capital
12:46 Philips Overweight Barclays Capital
12:45 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
12:41 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
12:40 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
12:39 Bayer Equal Weight Barclays Capital
12:38 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:37 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:21 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
12:13 Prosus Overweight Barclays Capital
12:01 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:43 Verve Group Buy Warburg Research
11:41 RENK Hold Warburg Research
11:37 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:37 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:26 Prosus Buy UBS AG
11:26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 ASOS Neutral UBS AG
10:56 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
10:52 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 NVIDIA Outperform Bernstein Research
10:38 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:37 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31 voestalpine kaufen Barclays Capital
10:13 Bayer Market-Perform Bernstein Research
10:07 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:04 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
10:03 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:52 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
09:51 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen