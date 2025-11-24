Iberdrola Aktie
|18,03EUR
|-0,03EUR
|-0,17%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18,01 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,63%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,69%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten
Analysen zu Iberdrola SAmehr Analysen
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18,00
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:10
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|14:09
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13:06
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13:05
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|13:03
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13:01
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13:00
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|12:59
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:59
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12:46
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:45
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12:40
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|12:38
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:43
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|11:41
|RENK Hold
|Warburg Research
|11:37
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|ASOS Neutral
|UBS AG
|10:56
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|10:03
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research