EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Iberdrola SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,02 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 90,731 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 1 635,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,03 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 63,59 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 116,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
