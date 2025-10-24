Sanofi Aktie

88,51EUR 2,50EUR 2,91%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.10.2025 17:28:18

Sanofi Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sanofi nach Quartalszahlen von 109 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte aber seine Erlös- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Kaufen
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
89,11 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
88,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten