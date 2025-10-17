Sanofi Aktie

WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054

17.10.2025 16:12:41

Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab

Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab

Sanofi hat einen Rückschlag mit seinem Medikament Rezurock zur Behandlung der Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) erlitten.

Der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat eine negative Meinung zur Zulassung des Medikaments abgegeben. GvHD ist eine lebensbedrohliche Komplikation bei Patienten, die sich einer Stammzellentransplantation unterziehen.

Sanofi kündigte an, eine Neubewertung durch den Humanarzneimittelausschuss der EMA anzustreben. Der Konzern rechnet mit einer finalen Entscheidung in den kommenden Monaten. Rezurock ist bereits in 20 Ländern - darunter USA, Großbritannien und Kanada - für die Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren zugelassen, wenn zwei vorherige Therapien gescheitert sind.

Sanofi teilte separat mit, dass der Ausschuss eine Zulassungsempfehlung für Wayrilz gegen die Bluterkrankung Immunthrombozytopenie abgegeben hat.

Im Pariser Handel notiert die Sanofi-Aktie zeitweise 0,17 Prozent höher bei 86,48 Euro.

DJG/DJN/mgo/cbr

DOW JONES

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

