ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Investment im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor einem Jahr eingefahren
Am 21.11.2024 wurde das ASML NV-Papier via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 631,50 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,158 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen ASML NV-Aktien wären am 20.11.2025 140,90 EUR wert, da der Schlussstand 889,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,90 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 343,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ASML
