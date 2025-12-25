EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

ING Group Aktie
Am 25.12.2022 wurden ING Group-Anteile an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11,53 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 867,453 ING Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 23,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 762,49 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 107,62 Prozent vermehrt.
ING Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
