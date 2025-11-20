Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Profitable Air Liquide-Investition?
|
20.11.2025 10:04:01
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.11.2020 wurde die Air Liquide-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Air Liquide-Aktie bei 115,29 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,738 Air Liquide-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 165,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 355,20 EUR wert. Damit wäre die Investition um 43,55 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Air Liquide betrug jüngst 95,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
