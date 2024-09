EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Iberdrola SA-Papier letztlich bei 4,28 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investierten, hätten nun 2 336,831 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 717,64 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 05.09.2024 auf 13,15 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 207,18 Prozent vermehrt.

Iberdrola SA wurde am Markt mit 80,07 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at