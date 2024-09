EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.09.2021 wurden Iberdrola SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 9,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 107,968 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 445,15 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 19.09.2024 auf 13,39 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 445,15 EUR entspricht einer Performance von +44,52 Prozent.

Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 83,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

