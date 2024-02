EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Iberdrola SA-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 10,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 93,110 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.02.2024 auf 11,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 035,85 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 035,85 EUR, was einer positiven Performance von 3,58 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA bezifferte sich zuletzt auf 68,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at