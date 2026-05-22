Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Marktbericht
|
22.05.2026 15:59:03
Euronext-Handel: CAC 40 notiert im Plus
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,62 Prozent höher bei 8 136,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,380 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,655 Prozent auf 8 138,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 158,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 095,71 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 3,50 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 8 156,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 515,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der CAC 40 bei 7 864,44 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,717 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 443 139 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 234,301 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Michelin SA
|
17:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags fester (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.05.26
|CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.05.26
|CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.05.26
|CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.04.26
|CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)