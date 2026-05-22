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Marktbericht 22.05.2026 15:59:03

Euronext-Handel: CAC 40 notiert im Plus

Euronext-Handel: CAC 40 notiert im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,62 Prozent höher bei 8 136,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,380 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,655 Prozent auf 8 138,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 158,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 095,71 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 3,50 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 8 156,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 515,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der CAC 40 bei 7 864,44 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,717 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 443 139 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 234,301 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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