Europäische Kommission ebnet den Weg für Flugtaxis

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will den Weg für Flugtaxis in der EU ebnen. Ein am Mittwoch angenommenes Maßnahmenpaket soll den Grundstein für die Nutzung moderner Luftfahrzeuge legen, teilte die Behörde in Brüssel mit. Ziel ist es, einheitliche Regelungen innerhalb der EU-Staaten zu schaffen. Damit soll unter anderem ein sicherer Luftverkehr gewährleistet werden. Die Initiative setze neue Maßstäbe für städtische Verkehrsmittel im 21. Jahrhundert, erklärte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean.

Das Paket zielt auf zwei Bereiche ab: bemannte Flugzeuge, die vertikal starten und landen können (VTOLs) sowie der Einsatz unbemannter Drohnen. VTOLs (Vertical Take-Off and Landing Aircraft) oder Flugtaxis mit Pilot sind für kurze Auftragsflüge konzipiert. Die nun beschlossenen Maßnahmen umfassen unter anderem neue EU-weite Standards für Zulassungsanforderungen und -verfahren für bemannte und unbemannte VTOLs. Zudem sind einheitliche Anforderungen an die Pilotenlizenz für Flugtaxis vorgesehen./jel/DP/stw