Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
25.11.2025 16:14:52
FDA OKs Novartis SMA Treatment As First Gene Therapy Option For Kids, Teens And Adults
This article FDA OKs Novartis SMA Treatment As First Gene Therapy Option For Kids, Teens And Adults originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|SMI aktuell: SMI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Aufschläge in Zürich: So performt der SMI am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SMI mittags (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
25.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|Press Release: Novartis receives FDA approval for -2- (Dow Jones)
|
24.11.25
|Press Release: Novartis receives FDA approval for Itvisma(R), the only gene replacement therapy for children two years and older, teens, and adults with spin... (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|49 720,00
|7,11%
|Novartis AG 2. Linie
|105,26
|0,55%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|112,00
|0,45%
|Novartis AG
|112,95
|0,85%