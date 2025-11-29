Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 11:54:24
Flights returning to normal after Airbus warning grounded planes
Around 6,000 planes were affected after an issue that could corrupt data was discovered.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
