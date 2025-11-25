Flughafen Wien Aktie

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

25.11.2025 18:12:00

Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste

Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. "Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute (Dienstag, Anm.) beschlossen", teilte das Unternehmen am Abend mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen.

phs

ISIN AT00000VIE62

