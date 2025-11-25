Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|
25.11.2025 18:12:00
Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste
Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. "Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute (Dienstag, Anm.) beschlossen", teilte das Unternehmen am Abend mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen.
phs
ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flughafen Wien AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG: Project for 3rd Runway will not be continued (EQS Group)
|
25.11.25