Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|
25.11.2025 18:16:00
Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste
Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. "Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute (Dienstag, Anm.) beschlossen", teilte das Unternehmen am Abend mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen.
Plan sei es jährlich bis zu 52 Millionen Passagiere abzufertigen, hieß es weiter. "Die getroffene Entscheidung führt dazu, dass die von 2018 bis 2020 angefallenen Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden, die auf das Pistenprojekt aktiviert wurden, mit minus 55,9 Mio. in der Bilanz 2025 nicht liquiditätswirksam wertzuberichtigen sind", wurde zu den bilanziellen Auswirkungen für das Unternehmen mitgeteilt.
phs
ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com
