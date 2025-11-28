Fraport Aktie

Zuschlag erhalten 28.11.2025 11:35:00

Fraport-Aktie n Rot: "Fraport sichert sich zweite Konzession in Brasilien

Fraport hat im Nordosten Brasiliens den Zuschlag für die Betriebskonzession des Flughafens Jericoacoara bekommen.

Damit wird das Frankfurter Unternehmen künftig beide Flughäfen im Bundesstaat Ceara betreiben.

Die Laufzeit der Konzession für Jericoacoara bis 2047 orientiert sich an jener für den bisher schon betriebenen Airport Fortaleza, wie Fraport mitteilte. Das Unternehmen hat sich zu Investitionen verpflichtet.

Jericoacoara zählt zu den bevorzugten Revieren von Windsurfern und Kitern. 212.000 Passagiere nutzten den Flughafen 2024. Fraport übernimmt das Management voraussichtlich im nächsten Herbst.

Fraport ist seit 2017 in Brasilien aktiv. Eine Betriebskonzession besteht auch für den Flughafen Porto Alegre.

Die Fraport-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,56 Prozent auf 71,45 Euro nach.

DOW JONES

