Fraport Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
