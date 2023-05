Fraport-Aktie unter Druck: Fraport bestätigt nach gutem ersten Quartal den Ausblick

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Quartal 2023 dank der anhaltende Erholung des Verkehrsaufkommens an den Konzern-Flughäfen seinen Umsatz unerwartet stark verbessert.

Den Konzern-Verlust konnte Fraport verringern. Am Ausblick für das laufende Jahr hält der MDAX -Konzern fest.

"Die Richtung stimmt: Die zum Start in das neue Geschäftsjahr fortschreitende Erholung der Fluggastzahlen stärkt unser wirtschaftliches Ergebnis im ersten Quartal", sagte CEO Stefan Schulte . Für den Sommer erwarte man in Frankfurt ein Wachstum von 15 bis 25 Prozent. "Darauf bereiten wir uns intensiv vor. Die stabile Performance während der Osterferien stimmt uns vorsichtig optimistisch", so Schulte.

Der Umsatz des internationalen Flughafenbetreibers stieg um 41,9 Prozent auf 765,6 Millionen Euro. In den Umsatzerlösen sind erstmalig auch die im Zuge der Steuerungsübernahme der Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Frankfurt vereinnahmten Luftsicherheitsgebühren enthalten (45,1 Millionen Euro). Gleichzeitig entfallen größtenteils die Umsätze aus Sicherheitsleistungen infolge der Entkonsolidierung der Konzern-Gesellschaft FraSec Aviation Security von 33,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um Erlöse, die im Zusammenhang mit Ausbauinvestitionen in den internationalen Konzerngesellschaften standen, wuchs der Konzern-Umsatz um 37,9 Prozent auf 654,2 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis (EBITDA) lag mehr als 100 Prozent im Plus bei 158,3 Millionen Euro. Das Konzern-Ergebnis kletterte auf minus 32,6 (Vorjahr: minus 118,2) Millionen Euro. Analysten hatten einen Umsatz von 622 Millionen Euro, ein EBITDA von 160 Millionen Euro und einen Konzernverlust von 19 Millionen Euro prognostiziert.

Für das laufende Jahr prognostiziert der Konzern weiter ein Konzern-EBITDA zwischen etwa 1,04 und rund 1,20 Milliarden Euro. Das Konzern-Ergebnis soll zwischen rund 300 und etwa 420 Millionen Euro liegen.

Jefferies belässt Fraport auf 'Underperform'

Das Analysehaus Jeffries hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Angesichts der Kosteninflation habe der Flughafenbetreiber enttäuscht, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das laufende Jahr seien derweil intakt.

Die Fraport-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise kräftig um 5,92 Prozent auf 44,94 Euro.

DJG/sha/cbr/jhe

FRANKFURT (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX)