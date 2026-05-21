Fraport-Technikvorstand Prümm geht Ende Juni

DOW JONES--Fraport-Technikvorstand Pierre Dominique Prümm verlässt den Flughafenbetreiber per Ende Juni. Der Manager scheide "im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Fraport-Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt. Prümm arbeitet seit 2006 für Fraport und ist seit Juli 2019 Mitglied im Konzernvorstand. Vor zwei Jahren war sein Vertrag um fünf Jahre verlängert worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)