Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
21.05.2026 15:05:41
Fraport-Technikvorstand Prümm geht Ende Juni
DOW JONES--Fraport-Technikvorstand Pierre Dominique Prümm verlässt den Flughafenbetreiber per Ende Juni. Der Manager scheide "im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Fraport-Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt. Prümm arbeitet seit 2006 für Fraport und ist seit Juli 2019 Mitglied im Konzernvorstand. Vor zwei Jahren war sein Vertrag um fünf Jahre verlängert worden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!