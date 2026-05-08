NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Trotz des anhaltenden Nahostkonflikts, der zunehmenden Druck auf Kapazitäten und Nachfrage ausübe, bleibe der Flughafenbetreiber auf Kurs zu mittelfristig steigenden Gewinnen und Barmittelzuflüssen, schrieb Graham Hunt in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Angesichts der erhöhten Unsicherheit sei kurzfristig Vorsicht angebracht, und er bevorzuge bis in den Sommer hinein Konkurrent Aena. Doch auf längere Sicht seien die Aktien günstig bewertet./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:25 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:25 / A.M.





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.