FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen des Flughafenbetreibers für 2025 mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag



Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET



