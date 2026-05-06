ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das für das erste Quartal berichtete, operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers liege über den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei aber nur der besseren Entwicklung im Bodenabfertigungsgeschäft geschuldet. Zudem falle der Barmittelabfluss höher als erwartet aus./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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