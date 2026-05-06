Fraport Aktie
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das für das erste Quartal berichtete, operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers liege über den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei aber nur der besseren Entwicklung im Bodenabfertigungsgeschäft geschuldet. Zudem falle der Barmittelabfluss höher als erwartet aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
73,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,41%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
70,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,96%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
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