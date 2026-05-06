LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verkehrsaussichten seien trübe und es bestünden zahlreiche Risiken, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagabend. Im ersten Quartal habe der Flughafenbetreiber aber die Erwartungen übertroffen. Der Betrieb am neuen Terminal 3 laufe bislang in Frankfurt reibungslos./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT



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