ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Dank des Fluggeschäfts und der Bodenabfertigung habe das operative Ergebnis (Ebitda) seine Annahme und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Schlechter als erwartet habe hingegen das Segment Einzelhandel des Flughafenbetreibers abgeschnitten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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