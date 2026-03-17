Fraport Aktie
|74,80EUR
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|4,54%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Dank des Fluggeschäfts und der Bodenabfertigung habe das operative Ergebnis (Ebitda) seine Annahme und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Schlechter als erwartet habe hingegen das Segment Einzelhandel des Flughafenbetreibers abgeschnitten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
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Unternehmen:
Fraport AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
68,00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
75,35 €
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Abst. Kursziel*:
-9,75%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
74,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-9,09%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
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