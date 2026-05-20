NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" belassen. Nach dem ersten Quartal im europäischen Infrastruktursektor bevorzugt Analystin Elodie Rall weiter Aktien von Mautstraßenbetreibern, wie sie in einer Branchenbetrachtung vom Dienstagabend schrieb. Für die Verkehrszahlen auf französischen Mautstrecken im Sommer sieht sie Luft nach oben./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.