Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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20.05.2026 07:35:10

Fraport Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" belassen. Nach dem ersten Quartal im europäischen Infrastruktursektor bevorzugt Analystin Elodie Rall weiter Aktien von Mautstraßenbetreibern, wie sie in einer Branchenbetrachtung vom Dienstagabend schrieb. Für die Verkehrszahlen auf französischen Mautstrecken im Sommer sieht sie Luft nach oben./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
65,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
65,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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