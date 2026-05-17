Fraport Aktie
|65,00EUR
|-2,60EUR
|-3,85%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für den Monat April mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das Verkehrsaufkommen sei erwartungsgemäß schwach gewesen, schrieb Graham Hunt am Freitag. Ursächlich hierfür seien die Streiks bei der Lufthansa gewesen, die die Störungen aus dem Nahen Osten noch verschärft hätten. Trotz kurzfristigen Gegenwinds hält der Analyst die Bewertung der Aktie des Flughafenbetreibers für attraktiv. Sie werde zudem gestützt von höheren Ticketpreisen und geringeren Investitionsausgaben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,10 €
|
Abst. Kursziel*:
39,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,15%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Analysen zu Fraport AG
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
