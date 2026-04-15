Fraport Aktie
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu sieht kurzfristige und auch mittelfristige Roisiken für die Markterwartungen, wie er am Montag schrieb. Die Aktien von Fraport würden besonders heiß und kontrovers diskutiert./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
76,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,02%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
75,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,38%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
11.04.26
|Europäischer Flughafenverband warnt vor Kerosin-Knappheit (dpa-AFX)
|
08.04.26
|EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Fraport AG
|12:17
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
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|Fraport Overweight
|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
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|Barclays Capital
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|23.03.26
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|Barclays Capital
|19.03.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
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|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
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|DZ BANK
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|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
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|10.02.26
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|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.03.26
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|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|12:29
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|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Fraport Buy
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|12:02
|BMW Underweight
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|12:01
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|Barclays Capital
|11:58
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|11:56
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|11:43
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