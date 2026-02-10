ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg preise die Aktie des Flughafenbetreibers in puncto Verkehrswachstum und mittelfristigem Free-Cashflow-Potenzial bereits ein optimistisches Szenario ein, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:04 / GMT

