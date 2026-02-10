Fraport Aktie

80,60EUR -1,45EUR -1,77%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

10.02.2026 11:33:38

Fraport Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg preise die Aktie des Flughafenbetreibers in puncto Verkehrswachstum und mittelfristigem Free-Cashflow-Potenzial bereits ein optimistisches Szenario ein, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

