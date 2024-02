Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 17 068,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 060,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 199,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 16 539,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 15 839,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 499,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,94 Prozent aufwärts. Bei 17 199,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,85 Prozent auf 85,04 EUR), Rheinmetall (+ 2,81 Prozent auf 387,80 EUR), Bayer (+ 2,30 Prozent auf 28,70 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 177,62 EUR) und Porsche (+ 1,89 Prozent auf 80,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Commerzbank (-1,99 Prozent auf 10,84 EUR), RWE (-1,03 Prozent auf 31,75 EUR), EON SE (-0,84 Prozent auf 11,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 410,10 EUR) und Covestro (-0,64 Prozent auf 48,47 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 288 248 Aktien gehandelt. Mit 192,860 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at