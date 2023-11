Freitagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen

Um 20:02 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 34 978,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,767 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 34 868,03 Punkte an der Kurstafel, nach 34 945,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 35 028,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 34 882,82 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2023, den Stand von 33 997,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, notierte der Dow Jones bei 34 474,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bewegte sich der Dow Jones bei 33 546,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,56 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 31 429,82 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,32 Prozent auf 145,06 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,22 Prozent auf 21,21 USD), Caterpillar (+ 2,15 Prozent auf 253,54 USD), American Express (+ 1,72 Prozent auf 161,78 USD) und Goldman Sachs (+ 0,80 Prozent auf 339,36 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-1,41 Prozent auf 106,09 USD), Amgen (-1,30 Prozent auf 265,50 USD), Procter Gamble (-1,09 Prozent auf 151,17 USD), Microsoft (-1,01 Prozent auf 372,37 USD) und UnitedHealth (-0,66 Prozent auf 536,27 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 670 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

